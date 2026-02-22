ГК «Ростов-Дон» победил «Звезду» в матче Чемпионата России

В субботу, 21 февраля, гандбольный клуб «Ростов-Дон» обыграл клуб «Звезда» из Звенигорода. Матч проходил в Ростове-на-Дону во Дворце спорта. Игра закончилась со счетом 31:30 (12:15). Об этом сообщает пресс-служба ростовского клуба.

Фото: пресс-служба ГК «Ростов-Дон»

Счет открыла гандболистка «Ростов-Дона» Юлия Бабенко. В следующие несколько минут она забила еще пару голов. Однако к концу десятой минуты гости вышли вперед. На перерыв команды ушли со счетом 12:15 в пользу «Звезды».

Во втором тайме соперницы ростовчанок продолжали лидировать, но «Ростов-Дон» постепенно сокращал отставание. При том, что во второй половине матча после серии удалений на поле находились всего четверо спортсменок «Ростов-Дона», они продолжали забивать голы. На последних секундах матча ростовчанки вырвались вперед, игра закончилась со счетом 31:30.

В рамках предварительного этапа чемпионата России ростовчанкам остается провести одну встречу — матч против ЦСКА состоится в Москве 28 февраля.

Мария Иванова