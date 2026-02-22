В Батайске на пожаре погиб ребенок

В субботу, 21 февраля, в Батайске Ростовской области в частном доме произошел пожар, на котором погиб ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Загорелся частный дом на улице Ивовой в ДНТ «Дружба». Отмечается, что семилетняя девочка была дома одна. К моменту прибытия пожарных огонь распространился по всему дому на площади 60 кв м.

По предварительным данным, в доме было печное отопление. Следователи возбудили по факту происшествия уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Мария Иванова