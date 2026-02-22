Машина с нетрезвым водителем перевернулась в Хостинском районе Сочи

Водитель автомобиля «Хендай» попытался скрыться, заметив сотрудников ДПС, но попал в ДТП в Хостинском районе Сочи. Об этом сообщили в полиции курорта.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Установлено, что водитель иномарки проигнорировал требование инспекторов остановиться и попытался уехать. Он не справился с управлением на закруглении дороги, в результате чего машина перевернулась. В результате аварии обошлось без серьезных повреждений.

Полицейские, прибывшие на место ДТП, установили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В его отношении составили три административных протокола.

Автомобиль эвакуировали на специализированную стоянку.

София Моисеенко