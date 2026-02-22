В Ярославской области восстановили движение поездов

Движение поездов по участку Берендеево — Ростов Великий Северной железной дороги (СЖД) восстановлено в штатном режиме. Все поезда продолжают следование по своим маршрутам. Об этом сообщили в СЖД.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По состоянию на 08:30 22 февраля поезда № 68 Москва — Абакан, № 330 Вологда — Архангельск, № 42 Москва — Воркута, № 126 Москва — Череповец и № 2 Москва — Владивосток отстают от графика примерно на 2 часа.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что вечером 21 февраля из-за остановки грузового поезда на участке между станцией Берендеево и Ростовом Великим произошла задержка шести пассажирских поездов. Ночью их число выросло сначала до восьми, а потом до десяти.

Антон Голицын