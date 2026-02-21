В Ярославской области задержаны восемь пассажирских поездов

Число пассажирских поездов, задерживающихся из-за остановки грузового поезда по технической неисправности на участке Берендеево – Ростов Великий, выросло с шести до восьми. Об этом сообщили в пресс-службе Северной железной дороги (СЖД).

Задерживаются следующие поезда:

№70 Москва – Чита (+4 часа 14 минут);

№744 Москва – Кострома (+3 часа 39 минут);

№104 Москва – Ярославль (+1 час 58 минут);

№6008 Александров – Ярославль-Главный (+2 часа);

№6009 Ярославль-главный – Александров (+1 час 12 минут);

№746 Москва – Кострома (+1 час 25 минут);

№108 Москва – Вологда (+1 час 22 минуты);

№927 Переславль - Москва (+25 минут).

Как уточнили в СЖД, пассажиров поездов № 70 и 744 обеспечат питанием на станции Ярославль. Во всех задерживающихся поездах поддерживается комфортный температурный режим.

«Северная железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и принимает все меры для сокращения времени задержки поезда»,— указывается в сообщении СЖД.

Ярославская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и соблюдения прав пассажиров, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Алла Чижова