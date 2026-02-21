В Ярославской области задержаны восемь пассажирских поездов
Число пассажирских поездов, задерживающихся из-за остановки грузового поезда по технической неисправности на участке Берендеево – Ростов Великий, выросло с шести до восьми. Об этом сообщили в пресс-службе Северной железной дороги (СЖД).
Фото: Северная железная дорога
Задерживаются следующие поезда:
- №70 Москва – Чита (+4 часа 14 минут);
- №744 Москва – Кострома (+3 часа 39 минут);
- №104 Москва – Ярославль (+1 час 58 минут);
- №6008 Александров – Ярославль-Главный (+2 часа);
- №6009 Ярославль-главный – Александров (+1 час 12 минут);
- №746 Москва – Кострома (+1 час 25 минут);
- №108 Москва – Вологда (+1 час 22 минуты);
- №927 Переславль - Москва (+25 минут).
Как уточнили в СЖД, пассажиров поездов № 70 и 744 обеспечат питанием на станции Ярославль. Во всех задерживающихся поездах поддерживается комфортный температурный режим.
«Северная железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и принимает все меры для сокращения времени задержки поезда»,— указывается в сообщении СЖД.
Ярославская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и соблюдения прав пассажиров, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.