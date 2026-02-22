«Расходы на содержание детей растут, а население не богатеет»

Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях закон, который позволит дополнительно поддержать многодетных родителей и сохранить для семей с небольшим уровнем доходов право на получение единого пособия. Изменения в законодательстве «Ъ-Кубань» прокомментировал адвокат Краснодарской краевой коллегии адвокатов Владимир Кравченко.

Владимир Кравченко

Фото: предоставлено автором

«Многодетными в России считаются семьи с тремя и более детьми, как родными, так и усыновленными. Количество таких семей на Кубани за 10 лет увеличилось почти вдвое — до 95 тыс. В них, по данным на 2025 год, воспитывается более 305 тыс. детей. Поэтому для нашего региона закон очень важен.

Краевые власти постоянно совершенствуют меры поддержки. Например, с 2024 года многодетные семьи в Краснодарском крае получают ежегодную выплату в размере 6098 руб., имеют право на компенсацию 30% расходов на квартплату и коммунальные услуги. С 2026 года краевой материнский капитал на Кубани предоставляется на третьего и каждого из последующих детей. Тем не менее, расходы на содержание детей ежегодно растут, а население не богатеет. Поэтому важно повышать доступность этих мер поддержки и корректировать их в соответствии с меняющимися экономическими реалиями, что и делают власти на федеральном и краевом уровне.

Вопрос поддержки многодетных семей подняли в ходе прямой линии с Владимиром Путиным. С такой просьбой к президенту обратились граждане, после чего глава государства дал соответствующее поручение депутатам. В результате в Государственной Думе разработали законопроект № 1075364-8 “О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ”. Предлагаемые поправки направлены том числе на сохранение и обеспечение нормального уровня жизни многодетных семей в виде ежемесячного пособия.

Разработанные нормативные правила устанавливают критерии для сохранения ежемесячного пособия многодетным семьям, получающим среднедушевой доход не более чем на 10% выше величины регионального прожиточного минимума. До вступления в силу этих поправок даже минимальное превышение доходов над лимитом лишает семью права на получение выплаты.

Указанный законопроект содержит важное положение: ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка гражданам, имеющим детей в возрасте до 17 лет, назначается и выплачивается в размере 50% величины прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте Российской Федерации. Напомню, что согласно Постановлению губернатора Краснодарского края от 11 ноября 2025 года № 698 величина прожиточного минимума на 2026 год для детей установлена в размере 17 636 руб. в месяц.

Но существует и определенный ценз для получения пособия в связи с рождением и воспитанием детей: не менее пяти лет необходимо проживать в статусе гражданина на территории России. Важно также и то, что действие нововведений будет распространяться на льготную категорию граждан в беззаявительном порядке (то есть, автоматически с начала 2026 года), а всю информацию о принятом решении по назначению пособия граждане смогут увидеть на портале “Госуслуги”. С учетом изложенного полагаю, что вводимые изменения, безусловно, важны и будут способствовать увеличению количества многодетных семей».