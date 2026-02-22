Уиткофф: новые переговоры могут привести к встрече Путина и Зеленского

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сказал, что следующие переговоры с участием России и Украины могут пройти в течение ближайших трех недель. Он допустил, что их итоги могут привести к встрече президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского.

«Мы с Джаредом (Кушнером,— "Ъ") надеемся, что представили обеим сторонам некоторые предложения, которые приведут к их встрече в течение следующих трех недель и, возможно, даже приведут к саммиту Зеленского и президента Путина»,— сказал господин Уиткофф в эфире Fox News.

Стив Уиткофф не исключил, что в переговорах Владимира Путина и Владимира Зеленского, если они состоятся, может принять участие и президент США Дональд Трамп. «Думаю, он не захочет участвовать во встрече, если только не поймет, что он может положить этому конец и добиться наилучшего результата»,— добавил он.

17 и 18 февраля в Женеве прошел третий раунд трехсторонних переговоров России—США—Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский говорил, что четвертый раунд переговоров состоится в ближайшее время. ТАСС со ссылкой на источник писало, что встреча может пройти до 1 марта.

По информации CNN, стороны добились «постепенного, но значительного прогресса» в определении того, как будет работать прекращение огня. Владимир Зеленский сообщал, что поручил украинской делегации обсудить возможную встречу с Владимиром Путиным.