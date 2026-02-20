ТАСС узнал о новом раунде переговоров по Украине до 1 марта

Новый раунд переговоров между представителями России, Украины и США в Женеве может состоятся на следующей неделе — 23 февраля — 1 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Предыдущий раунд переговоров прошел 17-18 февраля. Глава российской делегации Владимир Мединский по итогам сказал, что переговоры были «тяжелыми, но деловыми».

Обсуждались вопросы территорий, безопасности, энергетического перемирия, гуманитарные вопросы. 17 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил делегации обсудить возможную встречу с президентом России Владимиром Путиным.