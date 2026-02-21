Что смотреть на Олимпиаде 22 февраля

На уходящей Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо неразыгранными остаются пять комплектов наград. Среди них выделяется финал хоккейного турнира между сборными Канады и США, который начнется в 16:10 (мск). А четыре часа спустя стартует церемония закрытия, которую примет античный амфитеатр Arena di Verona. У малочисленной российской команды в заключительный день Игр есть шанс, пусть и призрачный, на вторую медаль. В лыжном марафоне примет участие Дарья Непряева.

Программа воскресенья, 22 февраля, заключительного дня Олимпиады в Милане и Кортина-д’Ампеццо, откроется лыжными гонками. В масс-старте на 50 км примет участие Дарья Непряева. Для нее Олимпиада началась раньше, чем для любого из ее соотечественников,— 7 февраля Непряева участвовала в скиатлоне. Ей же предстоит текущие Игры «закрывать» для скромной, состоящей всего из 13 человек российской команды. Правда, шансы Непряевой победить в марафоне и принести сборной вторую (после серебра ски-альпиниста Никиты Филиппова) медаль слабые, призрачные. Самые большие шансы, сказал бы любой пару дней назад, у шведки Фриды Карлссон. Она в 2025 году стала быстрейшей в первом в истории чемпионатов мира 50-километровом марафоне (раньше женщины, в отличие от мужчин, бегали на 30 км). Она взяла в Италии уже два личных золота, а в эстафете осталась без такового не по своей вине, по трагикомической случайности (подробнее — в материале “Ъ”. Однако в пятницу стало известно, что Фрида Карлссон заболела. А значит, медаль, вполне может достаться другой девушке, и необязательно ее соотечественнице. Начало трансляции в 12:00 (мск).

Главным событием последнего дня и кульминацией всей Олимпиады станет финал мужского хоккейного турнира. Тем более учитывая, что сойдутся в нем две сборные, о встрече которых именно в решающем матче какого-нибудь очень статусного состязания многие грезили долго — почти все десять лет, что прошли без турниров национальных команд в формате «сильнейшие против сильнейших». Это сборные Канады и США — две суперкоманды, которые год назад решали, кто победит в устроенном Национальной хоккейной лигой вместо традиционного Матча звезд Турнире четырех наций. Тот чистенький — почти джентльменский — финал закончился победой канадцев в овертайме. А едва ли не больше запомнилась схватка тех же соперников в предварительной части Турнира четырех наций. Она стартовала с трех драк: уже к десятой секунде первого периода на общем счету команд было 32 штрафные минуты. Начало трансляции в 16:10 (мск).

Кроме того, в спортивной программе значится матч за золото женского турнира по керлингу (за награду поспорят шведки и швейцарки). Разыграют последний комплект бобслеисты — в соревнованиях четверок. Пятикратным олимпийским чемпионом может стать немец Франческо Фридрих, однако его экипаж пока идет вторым. Помимо этого, соревнованиями женщин в дисциплине хафпайп, перенесенными с субботы на воскресенье из-за погодных условий, завершится программа фристайла.

А вечером с Играми в Милане и Кортина-д’Ампеццо попрощаются в античном амфитеатре Arena di Verona, видевшем за почти два тысячелетия своего существования самые разные зрелища. Бои гладиаторов и рыцарские поединки. Казни неверных и лотереи. Охоту на быков и демонстрацию неведомых прежде европейцам зверей. Концерты Адриано Челентано и оперные фестивали. 22 февраля в этот длиннющий список добавится церемония закрытия Олимпиады. Начало трансляции в 22:30.

Арнольд Кабанов