Шведки попались на спусковой крючок

Список больших драм итальянской Олимпиады в субботу, 14 февраля, пополнила драма шведской лыжницы Эббы Андерссон. Двумя падениями и потерей лыжи Андерссон лишила свою эстафетную команду вернейшего золота, доставшегося норвежкам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шведская лыжница Эбба Андерсон

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Шведская лыжница Эбба Андерсон

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Это должна была быть скучнейшая для тех, кого интересует лишь борьба за золото, эстафета. Расклад виделся совершенно простым, учитывая состав шведок. В нем — героиня спринта Линн Сван и финишировавшая в этой дисциплине вслед за ней Йонна Сундлинг, профессиональный эстафетный финишер. А еще — две суперзвезды дистанционных гонок, которые приехали в Италию в шикарной форме: Эбба Андерссон, взявшая серебро и в скиатлоне, и в коньковой разделке, а также Фрида Карлссон — единственная, кто ее опередил в них. Сочетание непробиваемое, железобетонное. Никто и рядом не стоит — даже ровненький норвежский квартет. На фоне квартета шведского ничего примечательного в нем не найдешь.

И начало эстафеты даже не намекало на то, что в ней может произойти хоть что-то экстраординарное. Готовьтесь целый час зевать от скуки, потому что Сван, которая выглядела хотя бы относительно ненадежным звеном шведской четверки, на своем первом этапе все равно создала отрыв — пусть именно отрыва, учитывая класс партнерш, от нее, над думать, никто и не требовал. А второй, тоже классический, этап доверили Андерссон. И уж она-то казалась олицетворением надежности — опытная, в эстафетах никогда не подводила. Шведку, правда, быстро настигли, съев семисекундное отставание, норвежка Астрид Эйре Шлинн с итальянкой Катериной Ганц, но это нельзя было принять за тревожный сигнал. Ну да, спокойно бежит Андерссон, соблюдает идеальный график, чтобы раньше времени не расплескать эмоции и силы. Рванет, когда будет нужно.

Очень тревожный сигнал прозвучал, когда Эбба Андерссон буквально на ровном месте, зарывшись в размякшую из-за плюсовой температуры и альпийского дождика трассу, запнулась и упала, пропустив вперед норвежку с итальянкой. Неприятность, но еще не катастрофа. Может, еще, восстановив дыхание, достанет беглянок. Да и в конце концов, когда в запасе есть Фрида Карлссон с ее космической скоростью, по поводу проигрыша в десять секунд можно не волноваться.

Катастрофа — настоящая, без оговорок — произошла в концовке этапа. Это был заковыристый спуск, с которым на этой Олимпиаде не разобрались уже множество лыжниц и лыжников.

Эбба Андерссон не просто рухнула на нем. Она рухнула так, что совершила кувырок через голову. Так, что потеряла уехавшую куда-то далеко и сломавшуюся лыжу. Она ковыляла на одной ноге, чтобы получить от тренера запасную, а мимо проносились только что безнадежно отстававшие от нее спортсменки. А в зоне передачи эстафеты хваталась за голову Карлссон, обо всем узнавшая, все понявшая.

Что-то похожее за несколько часов до этого испытали все, кто болел за Илью Малинина. И у Андерссон в голове наверняка крутились все те же самые сводящие с ума мысли, что и у американского фигуриста после его конфуза в произвольной программе.

Эбба Андерссон отправила Фриду Карлссон в путь восьмой, в минуте и 20 секундах позади норвежек. И никаких чудес в этой эстафете больше не случилось. То, что Карлссон с Йонной Сундлинг все-таки подняли шведок к серебру, не чудо: оппонентки были чересчур слабы. Но бежали они ведь не за серебром.

Алексей Доспехов