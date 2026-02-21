В Анапе после шторма убирают новые выбросы мазута

В Анапе после сильного шторма приступили к ликвидации старых выбросов мазута, поднятых со дна прибрежной акватории. Загрязнения выявлены в ходе планового мониторинга береговой полосы на трех участках — от центрального пляжа до пляжа «Тортуга» в селе Витязево, передает кубанский оперштаб.

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

К работам привлечены сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, специалисты «Кубань-СПАС», представители муниципалитета и жители курорта. За день собрано 98 мешков штормового мусора и фрагментов нефтепродуктов.

Аналогичные мероприятия организованы в поселке Веселовка Темрюкского района, где остатки нефтепродуктов убирают сотрудники «Кубань-СПАС» и волонтеры.

Вячеслав Рыжков