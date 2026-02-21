В Екатеринбурге февраль стал самым снежным с 2019 года
В Екатеринбурге за февраль уже выпало 32 мм осадков при норме в 18 мм. Это самый снежный февраль с 2019 года, сообщил глава города Алексей Орлов.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
«Коммунальные службы прометают проезжую часть и тротуары, удаляют накат, очищают подходы к пешеходным переходам и остановки общественного транспорта»,— написал глава города. Сформированные снежные валы будут вывозить из города ночью.
Он заметил, что заниматься состоянием дворов и очисткой крыш должны управляющие организации. Жителей города мэр попросил быть внимательнее, не парковать машины на обочинах и под знаками запрета.
Ранее экстренное предупреждение о снегопаде выпустило МЧС. После этого в городе нарушилась работа нескольких светофоров, а на Пермском тракте произошла авария с семью автомобилями.