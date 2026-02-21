На Пермском тракте столкнулись шесть грузовиков и одна легковушка

На трассе Пермь — Екатеринбург в Нижнесергинском районе Свердловской области столкнулись шесть грузовых и один легковой автомобиль. Как сообщили в пресс-службе свердловской Госавтоинспекции, в аварии никто не пострадал.

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

ДТП произошло на 258-м километре трассы, движение по ней ограничили, с 259-го по 266-й километр сейчас свободна одна полоса. «Объезд указанного участка возможен на 265-м километре через поселок Киргишаны, далее в направлении поселка Бисерть с выездом на 258-й километр автодороги Пермь-Екатеринбург»,— уточнили в ГИБДД.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Личности участников ДТП устанавливают.

Ранее в центре Екатеринбурга перестали работать пять светофоров, три из них уже починили. В МЧС предупреждали об обильном снегопаде, который может сказаться на дорожной ситуации.

Анна Капустина