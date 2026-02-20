Свердловское МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за сильного снегопада

В Свердловской области 21 февраля ожидается сильный снег, что может привести к ухудшению видимости, образованию снежных заносов, сообщили в МЧС по Свердловской области.

«Главное управление МЧС России по Свердловской области просит жителей соблюдать меры безопасности. Все работы на открытом воздухе и на высоте следует прекратить. Ограничить использование пиротехнических изделий. По возможности исключите поездки на автомобиле»,— говорится в экстренном предупреждении.

По данным Уральского гидрометцентра, в субботу, 21 февраля, в регионе будет облачно, ночью местами небольшой снег, на западе до умеренного, местами сильный. «Изморозь, днем метель, на дорогах снежный накат. Ветер юго-восточный 4-9 порывы до 15 м/с»,— сообщили в гидрометцентре.

Температура ночью составит -15,-20°, на юго-западе до -10°, на крайнем севере до -25°, днем -10,-15°, на юго-западе до -7°. В Екатеринбурге также ожидается снег, температура ночью — -14°, днем — -11°.

В воскресенье, 22 февраля, на территории области местами умеренный снег. Температура ночью — -16,-21°, днем — -11,-16°. В Екатеринбурге ночью температура опустится до -17, днем будет -12°.

В понедельник, 23 февраля ожидается небольшой снег. Ночью температура опустится до -22,-27°, на крайнем севере до -37°, днем — -17,-22°. В Екатеринбурге ночью — -23, днем — -13°.

Во вторник, 24 февраля, также ожидается небольшой снег. Температура ночью — -20,-25°. В Екатеринбурге будет без существенных осадков, ночью ожидается -15°, днем — -9°.

Из-за сильных снегопадов в Екатеринбурге планируют усилить контроль за уборкой снега.