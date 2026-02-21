Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В центре Екатеринбурга перестали работать пять светофоров

В центре Екатеринбурга временно перестали работать пять светофоров. Как сообщили в городском департаменте транспорта, работу трех уже восстановили.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Светофоры прекратили работать на перекрестках ул. Луначарского — ул. Шевченко, ул. Мамина-Сибиряка — ул. Шевченко, ул. Луначарского — ул. Короленко. На них проблему уже устранили.

До сих пор не работают светофоры на перекрестках ул. Блюхера — ул. Мира и ул. Челюскинцев — ул. Никонова.

Свердловское МЧС 20 февраля выпустило экстренное предупреждение из-за снегопада. В ведомстве предупреждали, что сильный снег может привести к ухудшению видимости, образованию снежных заносов.

Анна Капустина

Новости компаний Все