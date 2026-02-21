В Новороссийске ограничат движение транспорта по улице Портовой

В Новороссийске 22 февраля будет временно ограничено движение транспорта по улице Портовой. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, с 07:00 до 11:00 проезд всех видов транспорта в районе пристани №3 будет перекрыт в связи со строительством надземного путепровода конвейерной линии.

Легковым автомобилям и автобусам предложено осуществлять объезд по улице Магистральной. Для грузового транспорта массой свыше 3,5 т предусмотрен альтернативный маршрут по улицам Мира и Судостальской. Власти города рекомендовали жителям и гостям Новороссийска учитывать ограничения при планировании маршрутов.

Вячеслав Рыжков