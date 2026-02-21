Истина в земле

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение 2002 года о признании права собственности «ДСР-Адлер» на недвижимость в Адлерском районе Сочи и постановил снести самовольные постройки. В 2002 году компания через суд получила право собственности на магазин-кафе, автостоянку, здания и путь в Адлере (Сочи) на землях, которые позже вошли в федеральную территорию «Сириус». Кассационная инстанция рассмотрит спор 26 февраля, но юрист считает, что шансы на отмену постановления апелляции невысоки.



Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение 2002 года о признании права собственности ООО «Дорожно-строительный район Адлер» на объекты недвижимости в Адлерском районе Сочи и постановил снести самовольные постройки. Истцом выступает ФТ «Сириус», ответчиком — администрация Сочи. Также истцом является ИП Хичин — интересант спорных объектов.

Как следует из материалов дела, в 2002 году ООО «Дорожно-строительный район Адлер» обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к администрации Сочи о признании права собственности на 11 объектов недвижимости. Среди них магазин-кафе площадью 252,8 кв. м под эстакадой автодороги Новороссийск — Тбилиси — Баку, автостоянка, административные и бытовые здания, склады, цеха и железнодорожный подъездной путь в районе железнодорожного переезда села Веселое.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Дорожно-строительный район Адлер» зарегистрировано в 1994 году в Сочи. Отрасль — строительство жилых и нежилых зданий. Директором предприятия значится Мераби Дзандзава, бенефициаром — Валентин Рид. В конце 2025 года регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ.

Решением от 6 декабря 2002 года исковые требования были удовлетворены полностью. В 2023 году новым собственников объектов стал ИП Хичин.

22 декабря 2020 года в соответствии с Федеральным законом №437-ФЗ была образована Федеральная территория «Сириус». В 2024 году администрация ФТ обжаловала решение суда.

В апелляционной жалобе администрация «Сириуса» указала, что объекты расположены во второй зоне санитарной охраны курорта Сочи на землях особо охраняемых природных территорий. Согласно постановлению Верховного Совета РФ от 1991 года, курорты общереспубликанского значения относятся к федеральной собственности.

Определением от 15 мая 2024 года производство по апелляционной жалобе было прекращено, однако 7 августа 2024 года кассационная инстанция отменила это определение и направила дело на новое рассмотрение.

При повторном рассмотрении суд установил, что разрешение на строительство на спорных землях не выдавалось, а земельный участок находится в федеральной собственности. В связи с размещением самовольных построек нарушены права федеральной территории «Сириус».

Суд постановил отменить решение от 6 декабря 2002 года, отказать в удовлетворении основного иска и признать объекты недвижимости самовольными постройками, подлежащими сносу.

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа повторно рассмотрит спор 26 февраля.

По словам юриста практики недвижимости и строительства «Меллинг Войтишкин и Партнеры» Артема Гульянца, земля находится не в частной, а в федеральной собственности, и у ИП Хичина нет никаких прав на землю. Поэтому администрация «Сириуса» полагает, что строения незаконно занимают федеральную территорию. «Именно то, что земля находится в федеральной собственности, и является ключевой причиной того, почему суд признал здания самовольными постройками и постановил их снести. Суд установил, что у истца нет и не было прав на землю под спорными постройками, и что земля не выбыла из владения государства. Кроме того, позицию «Сириуса» поддерживает Генеральная прокуратура. Апелляционная жалоба в целом была подана в интересах государства»,— поясняет юрист.

Также, отмечает господин Гульянц, апелляционный суд учел, что суд первой инстанции ранее удовлетворил исковые требования в связи с отсутствием возражений ответчика (администрации Сочи). Юрист полагает, что шансы на отмену постановления в кассации практически отсутствуют.

