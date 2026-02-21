На Байкале женщину с ребенком спасли из провалившейся под лед машины

Внедорожник наполовину провалился под лед на озере Байкал. Находившихся внутри женщину с ребенком удалось спасти, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Инцидент произошел вчера вечером примерно в 5 км от береговой линии Куркутского залива, в районе бухты Улан-Хада. Машину обнаружили полицейские и сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда. За рулем транспортного средства была женщина, а на пассажирском сиденье — ее ребенок подросткового возраста, они не могли самостоятельно выбраться.

Людей эвакуировало судно на воздушной подушке. Машину при помощи буксировочного троса вытащили на лед и транспортировали на берег. В МВД напомнили, что выезд транспортных средств на лед вне открытых ледовых переправ категорически запрещен.

Это второй подобный инцидент за неделю. 20 февраля возле мыса Хобой на Байкале под лед ушел УАЗ. В машине были восемь туристов из Китая и водитель. Один из туристов сумел спастись, он не пострадал. Тела семи человек были найдены в воде. По версии следствия, автомобиль попал в ледовый разлом шириной три метра. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.