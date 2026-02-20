На Байкале обнаружили тела семи человек в затонувшем УАЗе

Спасатели обнаружили тела семи туристов на месте провала микроавтобуса «УАЗ» на озере Байкал. Специалисты запланировали водолазные работы, сообщили в управлении МЧС по Иркутской области.

Инцидент произошел около 15:30 по местному времени (10:30) недалеко от мыса Хобой. Микроавтобус вез туристов из Китая, одному из них удалось спастись. По данным МЧС, автомобиль попал в ледовый разлом шириной 3 м. Глубина озера на месте происшествия достигает 18 м.

СКР возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Проверку также организовало региональное управление прокуратуры. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что генконсульство КНР в Иркутске уведомили о произошедшем.

Никита Черненко