На Байкале семь туристов из Китая погибли при провале под лед микроавтобуса

Семь из восьми пассажиров микроавтобуса «УАЗ» предположительно погибли, провалившись под лед на севере острова Ольхон на Байкале. После инцидента спастись смог только один человек, местонахождение остальных, а также водителя неизвестно, сообщает областная прокуратура.

По предварительной информации, инцидент произошел около 15:30 местного времени (10:30 мск). Надзорное ведомство организовало доследственную проверку. На место происшествия также выехали сотрудники полиции, спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России и другие службы.

Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в сообщении об инциденте в своем Telegram-канале отметил, что погибшие были туристами из Китая. Генеральное консульство КНР в Иркутске уведомлено о случившемся.

Влад Никифоров, Иркутск