Установлены личности всех утонувших в машине на Байкале

Следствие установило личности всех восьми человек, которые утонули в машине, провалившейся под лед на Байкале. Среди них — семеро граждан Китая.

Управление СКР по Иркутской области сообщило ТАСС, что единственного выжившего туриста допросили следователи. Там уточнили, что он не пострадал.

Днем 20 февраля возле мыса Хобой под лед ушел УАЗ. В машине находились восемь туристов из Китая и водитель. Одному из туристов удалось спастись. Тела семи человек были найдены в воде во время поисков с помощью подводных камер. По версии следствия, автомобиль попал в ледовый разлом шириной три метра. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.