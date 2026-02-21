NYT: США начали эвакуацию войск со своих баз на Ближнем Востоке

Из-за угрозы войны с Ираном США постепенно эвакуируют свои войска, дислоцированные на базах Ближнего Востока. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на представителей Пентагона.

По информации газеты, сотни американских военнослужащих уже покинули базу Аль-Удейд в Катаре. Личный состав также выводят с нескольких баз в Бахрейне.

NYT указывает, что Пентагон опасается ответных ударов Ирана по американским базам в регионе, где суммарно дислоцированы от 30 до 40 тыс. военнослужащих США. По этой же причине Центральное командование США держит два авианосца на значительном расстоянии от Ирана — чтобы защитить их от баллистических ракет.

Президент США Дональд Трамп дал руководству Ирана не более 15 дней на заключение соглашения о деэскалации ситуации на Ближнем Востоке. Если Тегеран не пойдет на сделку, его ждут «плохие вещи». Reduters сообщал, что американские войска готовы к широкомасштабной военной операции против Ирана. По информации Axios, США рассматривают план убийства верховного лидера Ирана

.