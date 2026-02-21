Житель Новоандреевки погиб при тушении пожара в гараже
Житель хутора Новоандреевка в Миллеровском районе Ростовской области скончался от ожогов, полученных при попытке самостоятельно потушить пожар в гараже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Фото: МЧС по Ростовской области
Возгорание произошло ночью 19 февраля на улице Донецкой. Хозяин дома попытался справиться с огнем своими силами, но получил тяжелые ожоги.
Прибывшие пожарно-спасательные команды МЧС России передали 67-летнего пострадавшего медицинским работникам, однако спасти его не удалось. Огонь был потушен на площади 72 кв. м. Причины возгорания выясняет дознаватель ведомства.