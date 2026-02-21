В аэропортах Сочи и Краснодара задерживаются более 40 рейсов

В аэропортах Сочи и Краснодара сохраняются задержки рейсов после временной приостановки работы в ночь на 20 февраля, когда на территории края действовал режим беспилотной опасности. Согласно данным онлайн-табло, в Сочи с опозданием выполняются прилеты и вылеты 35 самолетов, в Краснодаре — девяти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

В Сочи более чем на час задержан вылет 16 рейсов, в том числе в Дубай, Душанбе и ряд российских регионов. Часть из них была перенесена еще с пятницы: рейсы в Оренбург и Красноярск отправятся с опозданием на 17 и 15 часов соответственно. С субботы на воскресенье перенесен рейс авиакомпании «Якутия» в Москву (задержка около 20 часов), а также рейсы авиакомпании «Икар» в Ульяновск, Санкт-Петербург и Омск — с отклонением от расписания на 13,5, 14 и два часа.

С опозданием ожидается прибытие 19 воздушных судов, включая международные рейсы из Тбилиси и Дубая. Два борта — из Тбилиси и Оренбурга — также перенесены с пятницы, задержка составляет 14 и 16,5 часа. Пять субботних рейсов в Пермь, московский аэропорт Внуково, Оренбург, Ульяновск и Махачкалу смещены на воскресенье, с опозданием от пяти до 20,5 часа.

В Краснодаре задержаны вылеты по шести направлениям, включая международные рейсы в Анталью и Тбилиси. Рейс в Сургут, перенесенный с пятницы, отправится с задержкой около 22 часов. Остальные отклонения от расписания не превышают двух часов. Аналогичная ситуация и по прилетам: позднее запланированного времени ожидаются шесть самолетов, в том числе из Антальи и Дубая. Ранее в пресс-службе сочинского аэропорта сообщали, что авиакомпании планируют стабилизировать расписание в течение пятницы.

Вячеслав Рыжков