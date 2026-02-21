Что смотреть на Олимпиаде 21 февраля

В субботу, 21 февраля, — предпоследний день Олимпиады в Милане и Кортина-д’Ампеццо — будет разыграно десять комплектов медалей. Лыжник Савелий Коростелев пробежит масс-старт на 50 км; в нем россиянин входит в расширенный список претендентов на призы. Последние награды распределят в биатлоне. В хоккейном турнире будет сыгран матч за бронзу.

Предпоследний олимпийский день начнется мужским лыжным марафоном. Именно в этой 50-километровой гонке у Савелия Коростелева, пожалуй, наилучшие шансы завоевать награду. Классический стиль, которым побегут спортсмены в субботу, ему подходит. Главным претендентом на победу является норвежец Йоханнес Клэбо. Если все сложится, ему покорится заметное достижение — он завоюет шесть золотых медалей на одних Играх. Больше бы не получилось, мужская программа ограничивается как раз шестью гонками. Всего на Олимпиадах у Клэбо десять золотых медалей. Это уже рекорд. Впрочем, спортсмен наверняка не против его улучшить. Начало трансляции в 13:00.

В конькобежном спорте пройдут масс-старты. В женском выступит россиянка Анастасия Семенова, для которой успехом будет и попадание в топ-10. За медали поспорят пятикратная чемпионка мира голландка Марейке Груневауд, а также поднявшиеся на подиум в этой дисциплине четыре года назад в Пекине спортсменки. Итальянка Франческа Лоллобриджида уже успела выиграть на домашних Играх два золота. Канадка Ивани Блонден — одно. В мужском — наилучшие шансы на победу у молодого американца Джордана Штольца. Он замахивался на четыре золота из четырех, но не срослось. За победами на 500 м и 1000 м с олимпийскими рекордами последовало неожиданное серебро на 1500 м. Начало трансляции в 17:00.

В биатлоне разыграют последний комплект медалей. В субботу пройдет женский масс-старт на 12,5 км. В списке фавориток успевшие уже взять по золоту итальянка Лиза Витоцци, норвежка Марен Киркейде, француженка Жюлья Симон, побороться с которыми в хороший день могут еще как минимум с полдесятка спортсменок. Между тем чуть-чуть выше всех котируется Лу Жанмонно, лидер зачета Кубка мира. Эта француженка отлично пробежала свои этапы в двух эстафетах — смешанной и женской, взошла на пьедестал в двух индивидуальных дисциплинах, но до личного золота Олимпиады пока не добралась.

Хоккейный турнир продолжится матчем за бронзу. Она достанется европейской команде. Сборная Финляндии, долго мучившая в полуфинале канадцев, но все-таки им уступившая, встретится с командой Словакии, которая вчистую проиграла американцам. Примечательно, что на этом олимпийском турнире соперники уже пересекались. Их первая встреча прошла в стартовый день турнира и завершилась неожиданной победой — 4:1 — словаков, удививших многих уверенным выступлением в сложной группе и выходом в play-off с первого места.

Финал пройдет в мужском турнире по керлингу. В нем сборная Великобритании сыграет с командой Канады, оказавшейся ранее на Олимпиаде в центре необычного скандала. Ее игрок Марк Кеннеди был уличен одним из оппонентов, шведом Оскаром Эрикссоном, в запрещенных манипуляциях с камнями: с одной из камер трансляции было видно, как Кеннеди подталкивал снаряд пальцем. Судьи не обратили внимания на инцидент, а международная федерация вида позже заявила, что «все решения, принятые во время игры, являются окончательными». Теперь Кеннеди, получивший репутацию одного из главных «злодеев» итальянских Игр, может стать двукратным олимпийским чемпионом. Первое золото он завоевал 16 лет назад на домашних Играх в Ванкувере.

Четвертая награда высшей пробы может покориться представительнице США Кейли Армбрустер Хамфрис. Она лидирует после двух попыток в соревнованиях двоек по бобслею. Конкретно в этой дисциплине она побеждала на двух Олимпиадах — в Ванкувере и Сочи. Правда, тогда спортсменка представляла сборную Канады. В 2018 году Хамфрис обвинила одного из тренеров сборной Тодда Хейса в эмоциональном насилии. Федерация такового в действиях Хейса не обнаружила. Бобслеистка поставила ультиматум: сказала, что не будет выступать за национальную команду до тех пор, пока обидчик не будет уволен, но получила отказ, после которого добивалась через суд возможности перейти под другой флаг.

Олимпиаду в полном объеме транслирует сервис Okko.

Арнольд Кабанов