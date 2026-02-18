Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Совет федерации одобрил законопроект об отключении связи по требованию ФСБ

Сенаторы на пленарном заседании 18 февраля одобрили законопроект, обязывающий операторов отключать связь по требованию ФСБ. Накануне его во втором и третьем чтениях приняли в Госдуме.

Проектом установлена обязанность операторов по отключению связи в тех случаях, которые определит правительство. Если приостановка оказания услуг связана с требованием российской спецслужбы, оператор за это ответственности не несет.

Согласно пояснительной записке, документ направлен на защиту граждан и противодействие терроризму. Случаи, когда возникает угроза безопасности, должны быть описаны в указе президента и отдельном постановлении правительства.

Закон вступит в силу через десять дней после подписания главой государства.

Новости компаний Все