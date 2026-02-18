Совет федерации одобрил законопроект об отключении связи по требованию ФСБ

Сенаторы на пленарном заседании 18 февраля одобрили законопроект, обязывающий операторов отключать связь по требованию ФСБ. Накануне его во втором и третьем чтениях приняли в Госдуме.

Проектом установлена обязанность операторов по отключению связи в тех случаях, которые определит правительство. Если приостановка оказания услуг связана с требованием российской спецслужбы, оператор за это ответственности не несет.

Согласно пояснительной записке, документ направлен на защиту граждан и противодействие терроризму. Случаи, когда возникает угроза безопасности, должны быть описаны в указе президента и отдельном постановлении правительства.

Закон вступит в силу через десять дней после подписания главой государства.