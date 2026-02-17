Госдума обязала операторов отключать связь по требованию ФСБ

Депутаты Госдумы на пленарном заседании 17 февраля приняли во втором и третьем чтениях законопроект, закрепляющий обязанность операторов отключать связь по требованию ФСБ в случаях, которые определит правительство.

Изменения вносятся в закон «О связи». Операторы не будут нести ответственность за перебои со связью, если отключение сети будет связано с требованием ФСБ, следует из принятого закона. Он вступит в силу через 10 дней после подписания президентом.

В пояснительной записке отмечается, что цель меры — «защита граждан и государства от угроз безопасности». В каких случая возникают такие угрозы — это должно быть описано в президентском указе или отдельном постановлении правительства.

Закон был разработан Минцифры. В ноябре документ внесли на рассмотрение Госдумы. В первом чтении его приняли в конце января. Замглавы Минцифры Иван Лебедев, комментируя инициативу, упоминал необходимость блокировки связи при атаках дронов.