В Северском районе обломки БПЛА повредили ЛЭП

В Северский район в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата повреждена высоковольтная линия электропередачи. Инцидент повлек за собой перебои в подаче электроэнергии в нескольких населенных пунктах, сообщает оперштаб региона.

По уточненной информации, временные отключения зафиксированы в поселке Ильский и станице Дербентская. Специалисты энергетических служб оперативно приступили к ликвидации последствий и восстановлению стабильного электроснабжения.

На месте происшествия работают аварийные бригады, а также представители оперативных и специальных служб. Проводится обследование поврежденного участка линии, уточняется характер технических нарушений и объем необходимых восстановительных мероприятий.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Угрозы жизни и здоровью населения не зафиксировано. Власти подчеркивают, что ситуация находится под контролем, а все задействованные службы работают в усиленном режиме до полного устранения последствий.

Восстановление подачи электроэнергии осуществляется поэтапно с соблюдением требований безопасности. Жителям рекомендуется с пониманием отнестись к временным ограничениям и следить за официальной информацией о ходе ремонтных работ.

Специалисты продолжают мониторинг состояния энергосетевой инфраструктуры района, чтобы обеспечить надежность электроснабжения и минимизировать возможные риски повторных сбоев.

Мария Удовик