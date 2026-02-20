Трамп пообещал ввести дополнительную глобальную пошлину в 10%

Президент США Дональд Трамп заявил, что все пошлины, которые он ввел из соображений национальной безопасности, сохраняются, несмотря на решение Верховного суда. Он также пообещал подписать указ о дополнительной глобальной пошлине в 10%.

«Все пошлины, связанные с национальной безопасностью... с настоящего момента, сохраняются в полном объеме и в полной силе»,— сообщил Дональд Трамп на внеплановом брифинге.

Американский президент добавил, что решение Верховного суда отменяет не пошлины, а конкретное толкование закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях. По словам господина Трампа, для «защиты страны» США будут взимать более высокие сборы в соответствии с другими законами.

Основание для введения пошлин, напомнил Дональд Трамп, — это статья 122 закона о торговле 1974 года. Тот позволяет президенту вводить тарифы в течение 150 дней, после чего потребуется одобрение Конгресса.

Сегодня Верховный суд США признал, что использование президентом закона 1977 года для введения пошлин вышло за рамки его полномочий. Закон применяется при чрезвычайных ситуациях национального масштаба.