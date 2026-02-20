BBC: принца Эндрю могут исключить из числа наследников британского престола

Правительство Великобритании рассматривает возможность внесения законопроекта об исключении Эндрю Маунтбаттен-Виндзора, брата короля Карла III, из линии престолонаследия. Как сообщает BBC, эта мера может быть принята после завершения идущего сейчас полицейского расследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jon Elswick, File / AP Фото: Jon Elswick, File / AP

Некоторых члены парламента, включая представителей либерал-демократов и Шотландской национальной партии, заявили, что поддержат предложение правительства, если оно будет вынесено на обсуждение. Часть лейбористов заявили BBC, что не так уверены в необходимости такого шага: ведь вероятность того, что бывший герцог Йоркский когда-либо приблизится к трону, крайне мала.

Брат короля Карла III сейчас стоит восьмым в очереди на британский престол, хотя он был лишен всех своих титулов после того, как стали известны подробности его отношений с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Тогда британские власти заявляли, что не планируют менять закон о порядке престолонаследия. Для этого требуется акт парламента, одобренный депутатами и пэрами, а также поддержка всех других стран Содружества, где главой государства является король Карл III.

В последний раз изменения в порядок престолонаследия вносились актом парламента в 2013 году, а исключали из порядка престолонаследия в последний раз актом парламента в 1936 году — это был бывший Эдуард VIII и его потомки.

В четверг, 19 февраля, Эндрю Маунтбаттен-Виндзор был арестован по подозрению в злоупотреблении служебным положением и через 11 часов отпущен. По нескольким связанным с ним адресам 19 и 20 феврали прошли обыски, которые, возможно, продолжатся до 23 февраля.

Алена Миклашевская