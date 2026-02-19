Брат короля Великобритании Эндрю задержан по делу Эпштейна

Брат короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор задержан по подозрению в связях с миллиардером и педофилом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает «Би-би-си».

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор

Фото: Toby Shepheard / Reuters

Фото: Toby Shepheard / Reuters

Из заявления полиции графства Темз-Вэлли следует, что «мужчину около 60 лет» подозревают в злоупотреблении служебным положением, однако его личность раскрыть отказались.

Эндрю задержали по месту жительства после переезда из Виндзора — в поместье Сандрингем в Норфолке. Утром 19 февраля там заметили полицейские машины без опознавательных знаков и сотрудников в штатском.

Бывший принц уже несколько лет находится в центре скандала из-за предполагаемых связей с Эпштейном. В декабре 2025 года Карл III лишил его всех титулов. По версии полиции, будучи специальным представителем Великобритании по международной торговле, Эндрю делился секретной информацией с Джеффри Эпштейном. Кроме того, правоохранительные органы изучают данные о том, что Эпштейн мог отправить в Великобританию женщину для интимной встречи с Эндрю. Сам брат короля полностью отрицает все выдвигаемые против него обвинения.

Дарья Опарина, Алена Миклашевская