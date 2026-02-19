Брата британского короля Эндрю отпустили после задержания по делу Эпштейна

Полиция Великобритании освободила из-под стражи младшего брата короля Эндрю Маунтбеттен-Виндзора на время проведения расследования. Об этом сообщила пресс-служба управления полиции долины Темзы. Бывшего принца арестовали 19 февраля по обвинению в злоупотреблении служебным положением и связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Обыски по делу в Норфолке завершены, в Беркшире еще продолжаются, следует из заявления полиции. Эндрю Маунтбеттен-Виндзор находился в полицейском участке 12 часов, передает Sky News.

Бывшего принца арестовали в день его 66-летия. Эндрю Маунтбеттен-Виндзора подозревают в предоставлении секретной информации Джеффри Эпштейну в тот период, когда бывший принц занимал должность спецпредставителя Великобритании по международной торговле.

Следствие также проверяет сведения о возможной организации встречи принца с женщиной, направленной финансистом в Великобританию. Эндрю Маунтбеттен-Виндзор отрицает все обвинения. В декабре 2025 года Карл III лишил брата всех титулов из-за продолжающегося скандала.