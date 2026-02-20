«Это становится общемировым трендом»

С 1 апреля Польша перестанет принимать российских туристов с обычными пятилетними загранпаспортами, присоединившись к странам ЕС, которые признают только биометрические документы. Консульский департамент МИД России порекомендовал гражданам РФ заблаговременно получить десятилетние биометрические паспорта. Изменения связаны с внедрением в октябре 2025 года системы въездного контроля EES, требующей обязательной сдачи биометрических данных, объяснил основатель РоссийскоИзраильского консультационного центра Вадим Жоров:



«Это — ожидаемое изменение. Повышенная защита документов от подделок и интеграция в автоматизированные системы контроля делают логичным переход с обычных загранпаспортов на биометрические. И Польша — не единственный пример. Ранее аналогичные ограничения ввели Германия, Чехия, Дания, Эстония, Франция, Исландия, Литва и Латвия. Страны ЕС поэтапно переходят к приему биометрических паспортов. Изменения связаны с внедрением в октябре 2025 года системы въездного контроля EES, требующей обязательной сдачи биометрических данных — фотографий лица и отпечатков пальцев при пересечении внешней границы Шенгенской зоны.

На это стоит обратить серьезное внимание. Особенно жителям южных регионов России, например, Ростовской области, где обычные, пятилетние загранпаспорта весьма популярны из-за более быстрого и относительно дешевого оформления.

Биометрические “загранники” можно получить через портал Госуслуг, отделения МФЦ или МВД. Сроки изготовления составляют до одного месяца по месту постоянной регистрации, до трех месяцев — по временной регистрации или без нее, до трех рабочих дней — при чрезвычайных обстоятельствах.

Биометрический паспорт имеет ряд преимуществ, по сравнению с пятилетним. Паспорт нового образца действует вдвое дольше, имеет на 10 страниц больше, что удобно для частых путешественников, обладает повышенной защитой от фальсификации (содержит чип с цифровым фото и отпечатками пальцев, обеспечивая высокую защиту), упрощает получение виз и прохождение пограничного контроля.

Важно понимать, что получение биометрического паспорта становится общемировым трендом. Например, многие обладатели второго гражданства уже сталкивались с тем, что для использования автоматических терминалов в Европе требуется именно биометрический документ. Поэтому недавно, например в Израиле, было много заявок на биометрический Лессе-Пассе, который позволяет въезжать в Шенгенскую зону без визы.

Так что, международные поездки становятся все более зависимыми от современных стандартов идентификации, и к этому нужно адаптироваться».