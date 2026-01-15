Польша с апреля перестанет признавать пятилетние загранпаспорта россиян

С 1 апреля россияне не смогут въехать в Польшу по пятилетним загранпаспортам. Пребывание в стране с таким документом будет считаться незаконным, отмечает консульский департамент МИД РФ. Ведомство посоветовало согражданам заранее оформить десятилетние биометрические паспорта нового вида.

С 12 октября 2025 года страны Шенгенской зоны приступили к внедрению новой системы контроля при пересечении внешней границы для граждан иностранных государств. Основное изменение заключается в обязательной сдаче биометрических данных, включая фотографии лица и отпечатки пальцев. С начала 2026 года пятилетние загранпаспорта россиян перестала признавать Германия. Также их не признают Чехия, Дания, Эстония, Франция, Исландия, Литва и Латвия.