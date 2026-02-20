Прокуратура взяла под контроль нарушения на ж/д вокзалах Туапсе и Шепси

Туапсинская транспортная прокуратура взяла под контроль устранение выявленных нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства на объектах железнодорожного транспорта. Проверка проводилась совместно с сотрудниками ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» на вокзалах станций Туапсе и Шепси.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ходе инспекции установлено, что на железнодорожных объектах не соблюдаются обязательные санитарные правила, в том числе требования к организации производственного контроля условий труда и поддержанию надлежащей уборки помещений. Нарушения создают риски для здоровья работников и пассажиров, а также не соответствуют действующему законодательству в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

По результатам проверки прокурор направил представления руководителям Северо-Кавказской региональной дирекции железнодорожных вокзалов и Северо-Кавказской дирекции пассажирских обустройств. В отношении должностных лиц возбуждены административные дела по части 1 статьи 6.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, предусматривающей ответственность за нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия.

Все акты прокурорского реагирования, а также процесс устранения выявленных нарушений находятся под контролем транспортной прокуратуры Туапсинского округа. Прокуратура продолжает системный надзор за соблюдением норм санитарной безопасности на железнодорожных объектах региона, требуя от ответственных структур оперативного и полного устранения недостатков.

В ведомстве отметили, что такие меры направлены на создание безопасной среды для пассажиров и работников железнодорожного транспорта, повышение качества обслуживания и соблюдение обязательных санитарных стандартов на всех объектах отрасли.

Мария Удовик