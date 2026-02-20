На Масленицу россияне предпочитают готовые блины без начинки

Во время масленичной недели россияне стали чаще отказываться от выпечки блинов в пользу готовой продукции. Как сообщили «Ъ» в сети «Магнит», продажи уже приготовленных блинов в магазинах формата «у дома» за первые три дня Масленицы (16–22 февраля) выросли в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По прогнозам «Магнита», за всю неделю спрос на блины в магазинах «у дома» вырастет почти на 30%, а в гипермаркетах «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра» — на 13–20%.

В Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) подтверждают общую тенденцию. По словам председателя президиума АКОРТ Станислава Богданова, в зависимости от категории продажи товаров для блинов (ингредиенты, полуфабрикаты и готовая продукция) увеличиваются на 30–90% относительно обычных недель.

Хитом продаж в этом году стали блины без начинки. Как объясняет бренд-стратег категории «Кулинария» Владимир Ермаков, такой выбор позволяет покупателям сохранить ритуал семейного застолья. В сервисе доставки «Самокат» также отмечают возросший интерес к традиционному варианту. Коммерческий директор компании Татьяна Королева рассказала, что за последнюю неделю продажи классических блинов без начинки выросли на 47% год к году, в то время как сладкие и сытные варианты прибавили лишь 7%.

