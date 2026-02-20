На все готовое

Потребители в крупных российских городах не готовы тратить много времени на выпечку блинов на Масленицу. Поэтому в этот период в рознице заметно увеличились продажи готовой продукции. В некоторых случаях спрос на замороженные блины вырос на 90%.

В Масленицу, которая проходит с 16 по 22 февраля, не все российские потребители готовы печь блины самостоятельно. Так, в магазинах «Магнит у дома» продажи уже готовых блинов увеличились в 2,2 раза по сравнению с первыми тремя днями масленичной недели прошлого года (с 24 по 26 февраля 2025 года), рассказали в компании. В «Магните» ожидают, что за всю масленичную неделю спрос на блины вырастет почти на 30% год к году в магазинах «у дома» и роста на 13–20% в других форматах («Магнит Семейный» и «Магнит Экстра»).

В масленичную неделю торговые сети традиционно фиксируют рост спроса на продукты для блинов, замороженные и готовые блины: в зависимости от категории продажи этих товаров увеличиваются от 30% до 90% к стандартному периоду, отмечает председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. Особенно заметен спрос в городах-миллионниках с развитой розницей, отмечает директор по работе с клиентами РОМИР Маргарита Абрамкина.

Российские потребители, несмотря на нежелание готовить блины самостоятельно, все же хотят оставить атмосферу праздника, отмечают во «Вкусвилле».

В масленичную неделю в сети хитом продаж среди готовой кулинарии стали именно готовые блины без начинки. Начинку потребители добавляют уже дома по своему вкусу, что сохраняет атмосферу семейного застолья, поясняет бренд-стратег категории «Кулинария» Владимир Ермаков. В службе доставки «Самокат» за последнюю неделю продажи классических блинов без начинки выросли на 47%, сравнивая с масленичной неделей прошлого года, сладкие и сытные варианты покупали почти на 7% больше, рассказала коммерческий директор компании Татьяна Королева.

Продукты, необходимые для приготовления блинов, чаще всего уже входят в повседневную потребительскую корзину россиян, отмечают в «Магните». Из-за этого продажи таких товаров показывают не такой активный рост. Например, спрос на яйца и кефир в первые три дня масленичной недели вырос соответственно на 13% и 16% к аналогичному показателю предыдущей недели, рассказали в компании. Более заметный рост показали продажи сметаны — на 21%, сравнивая с показателем прошлой недели, сгущенного молока — в 1,9 раза и сладкой консервации (варенья, джемов, меда) — в 2,1 раза.

По данным «Платформы ОФД» (оператор фискальных данных), в среднем продуктовый набор для приготовления блинов сейчас обойдется российскому покупателю в 154 руб.

Это на 3% выше уровня прошлой недели и на 4% выше уровня прошлого года, отмечают аналитики. Из необходимых ингредиентов заметнее всего за год подорожало молоко — на 9% и пшеничная мука — на 2%.

Число покупок этого набора выросло за неделю на 21%, по данным «Платформы ОФД». Самыми же популярными добавками для блинов традиционно остаются сметана, варенье, сгущенное молоко и икра, поясняют в АКОРТ. В этом году цены на эти продукты стабильны, а стоимость икры ниже прошлогодней благодаря увеличению вылова лососевых в сезоне 2025 года, отмечают в ассоциации.

Алина Мигачёва