Россия и Сербия договорились заключить новый контракт о поставках газа

Россия и Сербия достигли предварительной договоренности по новому газовому контракту сроком на шесть месяцев. Об этом рассказал директор сербской госкомпании «Сербиягаз» Душан Баятович. Подписание нового соглашения ожидается не позднее 20 марта.

«Предварительно договорились, что новый газовый контракт будет подписан на шесть месяцев по условиям действующего контракта, — рассказал господин Баятович. — Это по гибкости поставок сейчас очень важно». Он также заявил, что стоимость и объемы поставок «отвечают экономическим интересам Республики Сербия».

Как отметил глава «Сербиягаза», сербская сторона получила от «Газпром экспорта», с которым она вела переговоры, заверения о надежности дальнейшего сотрудничества. «Мы Сербию не оставим без газа», — процитировал Душан Баятович главу Газпрома Алексея Миллера.

В декабре 2025 года Сербия договорилась с Россией о продлении поставок газа до конца марта 2026-го. Душан Баятович заявлял, что импорт сырья из России может достичь 2,5 млрд куб. м в год сроком от трех до десяти лет. Белград неоднократно заявлял, что надеется на долгосрочное соглашение с Россией по поставкам газа.

Энергетическое сотрудничество между Москвой и Белградом затруднено из-за ситуации с сербской NIS. 44,85% компании принадлежат «Газпром нефти», из-за чего она находится под американскими санкциями. По словам президента Сербии Александра Вучича, представители «Газпром нефти» обсуждают продажу принадлежащей ей доли в NIS венгерской нефтегазовой компании MOL. В январе Bloomberg писал, что MOL и «Газпром нефть» близки к сделке по продаже российской доли в NIS.

