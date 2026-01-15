Белградский выход

По данным МИД Венгрии, «Газпром (MOEX: GAZP) нефть» в ближайшие дни объявит о продаже венгерской MOL доли в сербской NIS. Санкции США против российской компании грозили NIS остановкой НПЗ. Аналитики считают MOL комфортным покупателем для РФ, который может продолжить закупки российского сырья, хотя и, не исключено, будет стараться снижать от него зависимость.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нефтеперерабатывающий завод NIS в Панчево, Сербия

Фото: Marko Djurica / Reuters, Marko Djurica / File Photo / Reuters Нефтеперерабатывающий завод NIS в Панчево, Сербия

Фото: Marko Djurica / Reuters, Marko Djurica / File Photo / Reuters

Венгерская MOL и «Газпром нефть» в ближайшие дни объявят о сделке по приобретению доли российской компании в сербской NIS, передает Bloomberg слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. По его словам, речь идет о контрольном пакете. Затем Венгрия обратится к США с просьбой снять санкции с NIS. В «Газпром нефти» комментариев не дали. “Ъ” направил вопросы в MOL и NIS.

NIS — одна из крупнейших нефтекомпаний в Юго-Восточной Европе. Среди активов — НПЗ в Панчево и сеть из около 400 АЗС. По итогам января—сентября 2025 года добыча сократилась на 2% год к году, до 837,7 тыс. тонн нефтяного эквивалента, объем переработки вырос на 5%, до 2,67 млн тонн. Убыток NIS за период составил 0,3 млрд динаров (€2,55 млн). «Газпром нефть» владеет 44,85% акций, 11,3% у АО «Интэлидженс», которым управляет «Газпром капитал», 29,87% у Сербии.

Работа NIS существенно осложнилась в октябре 2025 года, когда компания не получила лицензию Минфина США, продлевающую отсрочку от вступления в силу санкций. Рестрикции в отношении NIS и «Газпром нефти» были введены еще в январе 2025 года, но начало их действия несколько раз переносилось. После вступления санкций в силу работу с NIS приостановил хорватский оператор Адриатического нефтепровода JANAF — единственный поставщик сырья на НПЗ. В декабре NIS сообщила о начале процесса приостановки завода из-за дефицита нефти. Но в январе текущего года компания уведомила о получении лицензии Минфина США, которая позволяет вести операционную деятельность до 23 января, и сообщила о заключении контракта на поставку партии нефти для нужд НПЗ.

MOL — дружественная РФ компания. Так, в 2024 году трейдер MOL взял на себя ответственность по прокачке по «Дружбе» нефти ЛУКОЙЛа в Словакию и Венгрию через Украину, после того как Киев ввел санкции против ЛУКОЙЛа.

В конце 2025 года США разрешили MOL продолжать закупки нефти ЛУКОЙЛа, который ранее был включен в SDN List, до 21 ноября 2026 года. MOL также контролирует 51% в ООО «Байтекс», разрабатывающем Байтуганское месторождение в Оренбургской области.

«Газпром нефть» приобрела контрольный пакет в NIS в конце 2008 года за €400 млн, вложив с тех пор в актив €3,5 млрд. Текущая капитализация NIS на Белградской фондовой бирже — 117,07 млрд динаров (€995,17 млн). Таким образом, стоимость доли «Газпром нефти» можно оценить в €446,32 млн, с учетом пакета «Интэлидженс» — в €558,77. Аналитики БКС отмечали, что для «Газпром нефти» актив имеет вес, но «очень существенным его не назовешь».

Александр Вучич, президент Сербии, о судьбе NIS в декабре 2025 года, «РИА Новости»: Россияне хотят остаться здесь, это не вопрос денег, это политическое дело.

MOL приобретение контроля в NIS обеспечит дополнительное преимущество, отметил Петер Сийярто. Сейчас венгерская компания управляет тремя НПЗ и двумя нефтехимическими предприятиями в Венгрии, Словакии и Хорватии, 2,4 тыс. АЗС, ведет добычу в восьми странах. В январе—сентябре 2025 года производство нефти и газа MOL составляло 93,3 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки, переработка — 8,98 млн тонн. Прибыль группы до вычета налогов за период была $1,28 млрд, чистая EBITDA — $2,49 млрд.

Эксперт Финансового университета Игорь Юшков отмечает, что для РФ сделка с MOL — политически приемлемый вариант, позволяющий избежать принудительной распродажи активов по низкой цене, как это происходит с ЛУКОЙЛом, и лоббистский потенциал премьера Венгрии Виктора Орбана позволит согласовать перевод средств «Газпром нефти», а не их заморозку.

«MOL — лучшее из худших решений: политически это нейтральная история, значит, дисконт будет ниже альтернатив»,— говорит источник “Ъ”. Но, считает он, средства от продажи доли в NIS почти наверняка окажутся за пределами банковской системы РФ и под ограничениями.

Приобретение NIS, отмечает Игорь Юшков, сделает MOL одним из крупнейших переработчиков в регионе, при этом поставки российской нефти на сербский НПЗ могут продолжиться по нефтепроводу «Дружба» через Венгрию. Источник “Ъ” добавляет, что NIS под контролем MOL будет диверсифицировать корзину и снижать долю российской нефти, но необязательно полностью откажется от нее, если удастся выстроить безопасную с точки зрения санкций схему импорта. MOL в ноябрьской презентации оценивала долю российской нефти в закупках в 50–55% с 2024 года и отмечала, что изучает варианты снижения или устранения зависимости от сырья из РФ.

Анатолий Костырев, Ольга Семеновых