Сербия договорилась с РФ о продлении поставок российского газа до конца марта 2026 года

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что стране удалось договориться с РФ о поставках российского газа до конца марта 2026 года. По словам директора компании «Сербиягаз» Душана Баятовича, срок действующего контракта был продлен до конца этого года.

Директор «Сербиягаза» Душан Баятович

«У нас есть соглашение с Россией о продлении поставок газа еще на три месяца, до 31 марта»,— сказал господин Вучич (цитата по RTS). Он пояснил, что решение принято для обеспечения безопасности и спокойствия граждан. Как ранее заявлял господин Баятович, импорт сырья из России может достичь 2,5 млрд куб. м в год сроком от трех до десяти лет.

В мае Россия и Сербия продлили контракт на поставки российского газа в объеме 6,1 млн куб. м в сутки до 30 сентября. В октябре министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявляла, что контракт будет продлен еще на два месяца. Белград неоднократно заявлял, что надеется на долгосрочное соглашение с Россией по поставкам газа.

Энергетическое сотрудничество с Сербией затруднено из-за ситуации с «Нефтяной индустрией Сербии» (NIS), 44,85% которой принадлежат российской компании «Газпром нефть». По словам сербского президента, представители «Газпром нефти» обсуждают продажу принадлежавшей ей доли в NIS венгерской нефтегазовой компании MOL. Господин Вучич отметил, что если решение не будет принято до 15 января, то Сербия выкупит российскую долю NIS и возьмет компанию под свой контроль.