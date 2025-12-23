Сербия договорилась с РФ о продлении поставок российского газа до конца марта 2026 года
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что стране удалось договориться с РФ о поставках российского газа до конца марта 2026 года. По словам директора компании «Сербиягаз» Душана Баятовича, срок действующего контракта был продлен до конца этого года.
Директор «Сербиягаза» Душан Баятович
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«У нас есть соглашение с Россией о продлении поставок газа еще на три месяца, до 31 марта»,— сказал господин Вучич (цитата по RTS). Он пояснил, что решение принято для обеспечения безопасности и спокойствия граждан. Как ранее заявлял господин Баятович, импорт сырья из России может достичь 2,5 млрд куб. м в год сроком от трех до десяти лет.
В мае Россия и Сербия продлили контракт на поставки российского газа в объеме 6,1 млн куб. м в сутки до 30 сентября. В октябре министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявляла, что контракт будет продлен еще на два месяца. Белград неоднократно заявлял, что надеется на долгосрочное соглашение с Россией по поставкам газа.
Энергетическое сотрудничество с Сербией затруднено из-за ситуации с «Нефтяной индустрией Сербии» (NIS), 44,85% которой принадлежат российской компании «Газпром нефть». По словам сербского президента, представители «Газпром нефти» обсуждают продажу принадлежавшей ей доли в NIS венгерской нефтегазовой компании MOL. Господин Вучич отметил, что если решение не будет принято до 15 января, то Сербия выкупит российскую долю NIS и возьмет компанию под свой контроль.