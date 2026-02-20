Суд заочно приговорил адвоката-иноагента Полозова к 8,5 года за фейки о ВС РФ

Гагаринский районный суд Москвы признал виновным в распространении фейков о вооруженных силах РФ адвоката Николая Полозова (признан в России иноагентом). Ему заочно назначили 8,5 года лишения свободы. Также суд запретил ему администрировать сайты на четыре года, сообщили в столичном управлении прокуратуры.

Как установило следствие, в апреле 2022 года адвокат опубликовал в мессенджере пост с ложной информацией о действиях российских военнослужащих. Также он распространил недостоверные сведения во время одного из интервью.

Николай Полозов (иноагент) был защитником участниц группы Pussy Riot (организация признана экстремистской и запрещена в России) в 2012 году. В декабре 2024 года адвоката признали иноагентом за призывы к поддержке ВСУ и террористических организаций. В июле 2025 года его объявили в розыск и заочно арестовали.

Никита Черненко