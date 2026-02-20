Швейцария готова принять следующий раунд переговоров по Украине

Швейцария готова принять у себя следующий раунд переговоров России, США и Украины по урегулированию украинского кризиса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД страны Пьер Ален Эльчингер.

«Федеральный департамент иностранных дел поддерживает контакты со всеми сторонами и постоянно предлагает свои добрые услуги, — отметил представитель швейцарского МИД. — Если стороны пожелают, Швейцария готова принять у себя очередной раунд переговоров». Место возможных переговоров дипломат не уточнил.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что новый раунд переговоров между представителями России, Украины и США может состояться в Женеве на следующей неделе — с 23 февраля по 1 марта.

Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин заявлял, что страна может выступать одной из возможных площадок для переговоров, но не предпочтительной. Швейцария не нейтральна по отношению к сторонам конфликта, объяснил он.

17 и 18 февраля в Женеве прошел третий раунд переговоров делегаций России, Украины и США по урегулированию российско-украинского конфликта. Глава делегации РФ Владимир Мединский анонсировал скорое продолжение консультаций.