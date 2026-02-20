Посол РФ исключил роль Швейцарии как нейтральной стороны в конфликте на Украине

Швейцария не может считаться «честным брокером» в переговорах по мирному урегулированию на Украине, заявил посол России в стране Сергей Гармонин. По его мнению, Швейцария утратила нейтралитет.

«То или иное государство воспринимается в качестве нейтрального лишь в том случае, если оно ведет себя схожим образом по отношению к обеим сторонам. Очевидно, что в случае с официальным Берном это не так»,— сказал господин Гармонин «РИА Новости».

Швейцария может выступать одной из возможных площадок для переговоров по Украине, но не предпочтительной локацией, считает посол. Россия не видит «равноудаленности» Швейцарии по отношению к обеим сторонам конфликта, добавил Сергей Гармонин.

17 и 18 февраля в Женеве прошел третий раунд переговоров делегаций России, Украины и США по урегулированию российско-украинского конфликта. Глава делегации РФ Владимир Мединский анонсировал скорое продолжение консультаций.

