В Сочи ввели в эксплуатацию детсад на 175 мест

В Адлерском районе Сочи получено разрешение на ввод в эксплуатацию детского дошкольного учреждения №166 на 175 мест. Застройщиком проекта выступил федеральный девелопер «Неометрия» (входит в Alias Group). Готовый объект в рамках рабочего визита осмотрел глава курорта Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФД «Неометрия» Фото: пресс-служба ФД «Неометрия»

Глава Сочи ознакомился с результатами работы и качеством объекта, заслушал доклад проектной команды и дал положительную оценку строительству и функциональному оснащению учреждения. Андрей Прошунин также отметил значимость объекта для социальной инфраструктуры Адлерского района. По словам мэра, новый детский сад является примером социально ответственного бизнеса, который работает на территории курорта.

«Параллельно ведем строительство еще семи объектов образования, включая три новые школы и три блока начальной школы. Наша главная цель — с помощью федеральных, региональных и инвестиционных проектов, а также программ по комплексному развитию территорий обеспечить сочинцев необходимым количеством социальных объектов»,— прокомментировал господин Прошунин.

Площадь трехэтажного здания нового детского сада составляет 4,3 тыс. кв. м, детсад рассчитан на размещение 10 групп для 175 воспитанников. Прилегающая территория занимает площадь 0,6 га.

«Реализуя проекты, в том числе комплексного развития территорий, мы видим свою стратегическую задачу в создании не просто инфраструктуры, а реальной ценности для жителей»,— отметил председатель правления Alias Group Борис Юнанов.

Сергей Емельянов