Сугробы в Москве выросли до рекордных 80 см

Метеорологическая обсерватория МГУ имени М. В. Ломоносова зафиксировала высоту снега в Москве на уровне 80 см. Показатель стал максимальным за все 72 года наблюдений, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Сумма осадков при прохождении атмосферных фронтов в системе циклона за сутки достигла 24,4 мм. Значение заняло седьмое место среди крупнейших суточных показателей твердых осадков в холодный период с 1954 года. Абсолютный рекорд зимних осадков в 31,4 мм зарегистрирован 14 декабря 1981 года.

Московские снегосплавные пункты переведены на круглосуточную усиленную работу. Сильный снегопад начался в ночь на 19 февраля, в столице и области объявлен оранжевый уровень погодной опасности. В аэропортах Москвы за сутки отменены 40 рейсов.