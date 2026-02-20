Снегосплавные пункты Москвы перешли на усиленный режим работы

Московские снегосплавные пункты переведены на круглосуточную усиленную работу из-за мощного снегопада, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

«По оценкам синоптиков, выпадет более 70% осадков от месячной нормы. В очистке Москвы от снега задействовано максимальное количество сотрудников коммунальных служб, специалисты крупных столичных инженерных компаний, весь парк коммунальной спецтехники. Часть собранного снега сразу вывозится на снегосплавные пункты для утилизации»,— сказал господин Бирюков (цитата по ТАСС).

Сильный снегопад начался в Москве в ночь на 19 февраля. В столице и области объявлен оранжевый уровень погодной опасности. По прогнозу синоптиков, за день в московском регионе выпадет более 70% от месячной нормы осадков. В аэропортах Москвы за сутки отменены 40 рейсов.