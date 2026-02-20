В московских аэропортах из-за снегопада отменили 40 рейсов

Росавиация сообщила, что за сутки в московских аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский отменены 40 рейсов, в том числе семь — иностранных авиакомпаний. Причиной стал аномальный снегопад, который сопровождался сильным ветром.

Как указано в сообщении службы, в течение суток 49 рейсов были задержаны на вылет более чем на два часа. Восемь самолетов приземлились на запасных аэропортах.

Всего московские аэропорты обслужили 1026 рейсов, в том числе 506 на вылет и 520 на посадку. Росавиация уточнила, что снег в регионе продолжается и, по прогнозам синоптиков, будет идти весь следующий день. Не исключены новые отмены рейсов, задержки вылета и прилета, предупредила служба.