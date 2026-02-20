Орловские банкроты перечислили в бюджет региона 432 млн рублей за 2025 год

За 2025 год предприятия и граждане Орловской области в рамках процедуры банкротства направили в бюджет 432 млн руб., что на 134 млн руб. больше, чем за 2024-й. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной налоговой службы (ФНС).

В частности, 304 млн руб. перечислили в бюджет в рамках согласительных процедур. Это на 153 млн руб., или в два раза больше, чем за прошлый год.

Отметим, что за восемь месяцев 2025-го орловские банкроты направили в госбюджет 318 млн руб.

В начале февраля стало известно, что Арбитражный суд Орловской области прекратил дело о банкротстве местного АО «Опытно-производственное хозяйство "Красная Звезда"» в связи с тем, что кредитор — местное ООО «Интеграция-агро» Игоря Ефимцева — отказался от поданного ранее заявления.

Мария Свиридова