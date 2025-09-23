Орловские банкроты перечислили в бюджет региона 318 млн рублей

За восемь месяцев 2025 года предприятия и граждане Орловской области в процедурах банкротства направили в бюджет государства 318 млн руб. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной налоговой службы (ФНС).

В частности, 224 млн руб. перечислили в бюджет в рамках согласительных процедур. Это на 122 млн руб., или в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего на 1 сентября в Орловской области в процедурах банкротства находится 3 161 организация и физлицо.

О сокращения числа банкротств компаний в макрорегионе — в материале «Ъ-Черноземье».

Кабира Гасанова