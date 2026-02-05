Суд прекратил дело о банкротстве орловского хозяйства «Красная звезда»

Арбитражный суд Орловской области прекратил дело о банкротстве местного АО «Опытно-производственное хозяйство "Красная Звезда"» бывшего депутата облсовета Виктора Прозвицкого в связи с тем, что кредитор — местное ООО «Интеграция-агро» Игоря Ефимцева — отказался от заявления, которое подал в октябре прошлого года. Об этом стало известно из документов суда.

В конце января управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям сообщило, что сотрудники ведомства проверили «Красную звезду» и нашли четыре ее коровника пустыми, а в пятом увидели двух истощенных животных с нарывами на суставах — все, что осталось от стада, которое на 1 января 2025 года насчитывало 250 голов. Коров держали без воды и тепла на 20-градусном морозе. Рядом с одним из коровников лежали 40 трупов животных. Компанию наказали штрафом за нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных (ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ, до 20 тыс. руб.).

В октябре прошлого года в региональный арбитражный суд поступало заявление местного отделения Россельхозбанка о признании банкротом самого господина Прозвицкого, но в ноябре банк также ходатайствовал о возвращении заявления.

Согласно сайту орловского облсовета, Виктор Прозвицкий был избран депутатом шестого созыва на 2016–2021 годы от реготделения КПРФ. Занимал пост зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ.

По данным Rusprofile, господину Прозвицкому принадлежит ООО «Центральная автошкола» в Орле. Компания зарегистрирована в 2015 году с уставным капиталом в 10 тыс. руб. Выручка общества в 2024 году составила 20 млн руб., чистая прибыль — 177 тыс. руб. АО «Опытно-производственное хозяйство "Красная Звезда"» зарегистрировано в Орловском районе Орловской области в 2006 году. Уставный капитал — 22,5 млн руб. Основной вид деятельности — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. Собственники не раскрываются, до 2022 года учредителем значилось Росимущество. Выручка общества в 2024 году составила 117 млн руб., чистая прибыль — 7,6 млн руб. ООО «Интеграция-агро» зарегистрировано в Орловском районе Орловской области в 2010 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — оптовая торговля зерном. Владеет и руководит компанией Игорь Ефимцев. В 2024 году фирма продемонстрировала выручку в 645 млн руб. при чистой прибыли в 9,8 млн руб.

Юрий Голубь